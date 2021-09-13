Даниил Медведев обратился к американской публике после победы на US Open

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале Открытого чемпионата США — 2021 первую ракетку мира представителя Сербии Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4), после матча обратился к американским болельщикам.

«Спасибо всем, кто следил за этим матчем. Выиграть турнир «Большого шлема» — это непростой путь. Но я очень признателен всем за помощь. Спасибо вам, болельщики. Может, вы и поддерживали Новака больше, но это абсолютно понятно. На протяжении недели вы придавали мне много энергии. Ещё с 2019-го меня заряжаете, с тех давних пор», — сказал Медведев после встречи.

Отметим, за весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.