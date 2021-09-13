Медведев поднял над головой кубок турнира US Open после победы в финале над Джоковичем

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале Открытого чемпионата США — 2021 первую ракетку мира представителя Сербии Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4), после триумфальной победы поднял над головой трофей этого турнира.

«Статус чемпиона», — гласит комментарий к публикации от пресс-службы US Open.

Публикация доступна в «твиттере» US Open.

Отметим, за весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.



Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.