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Джокович не сдержал слёз, Медведев дурачился после победы на US Open. Фото триумфа

Джокович не сдержал слёз, Медведев дурачился после победы на US Open. Фото триумфа
Даниил Медедев
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12 сентября в Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» вторая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем US Open — 2021. В финальном матче россиянин обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За весь турнир Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам.

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале Открытого чемпионата США — 2021 первую ракетку мира – представителя Сербии Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4), после матча обратился к американским болельщикам.

«Спасибо всем, кто следил за этим матчем. Выиграть турнир «Большого шлема» — это непростой путь. Но я очень признателен всем за помощь. Спасибо вам, болельщики. Может, вы и поддерживали Новака больше, но это абсолютно понятно. На протяжении недели вы придавали мне много энергии. Ещё с 2019-го меня заряжаете, с тех давних пор», — сказал Медведев после встречи.

Лучшие кадры с триумфа Даниила Медведева — в фотоподборке «Чемпионата».

Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема» Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема»
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