Род Лейвер — Новаку Джоковичу: мужайся, квест продолжается
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Австралийский теннисист Род Лейвер, последний игрок собравший календарный «Большой шлем», отреагировал на результат финала US Open, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Просто потрясающий Даниил Медведев, сегодня ты остановил одного из величайших. Выиграть свой первый титул Большого шлема — это всегда нечто особенное, а сделать это против такого чемпиона, как Новак Джокович — это нечто иное. Мужайся, Новак, квест продолжается. С наилучшими пожеланиями», — написал в своём «твиттере» Лейвер.
Напомним, Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
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