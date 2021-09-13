Билли Джин Кинг отреагировала на завоевание трофея US Open – 2021 Даниилом Медведевым

77-летняя американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила 25-летнего российского теннисиста Даниила Медведева с завоеванием трофея US Open – 2021, в финале турнира которого он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).



«Мои поздравления Даниилу Медведеву с победой на US Open – 2021 в мужском одиночном разряде. Надо отдать должное Даниилу, который провёл эффектный турнир.



У претендента на титул не может быть одного плохого матча в мейджоре, и Новак сегодня допустил слишком много невынужденных ошибок. Тем не менее, взять три из четырёх турниров «Большого шлема» за календарный год – это великолепно!» — гласит публикация Джин Кинг в «Твиттере».



Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.