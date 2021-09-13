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Сборная России поздравила Даниила Медведева с победой на US Open – 2021

Сборная России поздравила Даниила Медведева с победой на US Open – 2021
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Сборная России по футболу в «Твиттере» поздравила 25-летнего российского теннисиста Даниила Медведева с победой на престижном турнире US Open – 2021, в финале которого он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

«Медведев — чемпион US Open!

Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой, Даниил», — гласит публикация сборной России в «Твиттере».

Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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