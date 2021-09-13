В «Твиттере» US Open опубликовали фото Медведева с женой и выигранным трофеем

Пресс-служба турнира US Open отреагировала на победу в престижном турнире 25-летним российским теннисистом Даниилом Медведевым в третью годовщину свадьбы со своей женой Дарьей.



«Какой способ отметить годовщину!» — гласит публикация US Open в «Твиттере».



Финальная встреча с Новаком Джоковичем завершилась для Даниила победой со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.



Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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