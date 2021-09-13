Ван де Зандсхулп стал единственным на US Open, кто смог взять сет у Медведева

Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп стал единственным соперником россиянина Даниила Медведева на завершившемся турнире US Open, сумевшим взять хотя бы один сет.

Четвертьфинал с участием Медведева и ван де Зандсхулпа тогда завершился со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина.

В финале Открытого чемпионата США Медведев обыграл серба Новака Джоковича в трёх сетах – 6:4, 6:4, 6:4.

Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.