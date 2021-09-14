Чемпионка US Open Эмма Радукану в ярком наряде появилась на Met Gala-2021

18-летняя британская теннисистка Эмму Радукану появилась на Met Gala – бал нью-йоркского Института костюма.

Посмотреть фото Радукану можно в официальном «твиттере» WTA.

Met Gala – ежегодное событие в мире моды — бал Института костюма Met Gala. В этот день все звёзды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продемонстрировать самые яркие и самые безумные наряды.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.