Чемпионка US Open Эмма Радукану в ярком наряде появилась на Met Gala-2021
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18-летняя британская теннисистка Эмму Радукану появилась на Met Gala – бал нью-йоркского Института костюма.
Посмотреть фото Радукану можно в официальном «твиттере» WTA.
Met Gala – ежегодное событие в мире моды — бал Института костюма Met Gala. В этот день все звёзды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продемонстрировать самые яркие и самые безумные наряды.
Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.
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