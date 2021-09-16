Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака вошла в сотню самых влиятельных людей по версии Time, попав в категорию «Иконы»

Осака вошла в сотню самых влиятельных людей по версии Time, попав в категорию «Иконы»
Комментарии

Пятая ракетка мира японка Наоми Осака вошла в топ-100 самых влиятельных людей по версии издания Time. Она попала в категорию «Иконы», в неё среди прочих вошли Алексей Навальный, Бритни Спирс, принц Гарри и Меган Маркл.

«Потрясающе наблюдать за скромностью Наоми Осаки и её ориентированностью на других. Невероятно ценно, что она может честно говорить о психологических проблемах и делиться своей уязвимостью.

Поступая так, она служит обществу – так же, как и раньше. После смерти Джорджа Флойда в мае 2020 года Наоми участвовала в акциях протеста в Миннеаполисе; во время прошлогоднего Открытого чемпионата США, который она в конечном итоге выиграла, Наоми носила маски в честь семи чернокожих американцев, убитых за последние годы, включая Трейвона Мартина и Бреонну Тейлор. Она показывает, что вы одновременно можете быть одним из лучших в мире и при этом бороться за справедливость, открыто говорить о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь», — охарактеризовал Осаку игрок в американский футбол Расселл Уилсон.

Новость по теме
Симона Байлз возглавила список самых влиятельных людей от Time в категории «Титаны»
Новость по теме
Наоми Осака поставила карьеру на паузу после вылета с US Open — 2021
Шикарные наряды Радукану, Шараповой и Серены на Met Gala — 2021 Шикарные наряды Радукану, Шараповой и Серены на Met Gala — 2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021