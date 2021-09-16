«Поворотный момент в истории тенниса». Вудбридж — о победе Медведева на US Open — 2021

16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж оценил значимость победы россиянина Даниила Медведева на US Open — 2021. В финале уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Теперь всё изменится. Победа Медведева задаст новый тренд в мировом теннисе. Не думаю, что у Джоковича начнётся кризис, который не позволит бороться за новые титулы. Но ему точно будет сложнее. Мне также кажется, что если Надаль и Федерер завершат карьеру или станут играть меньше, это ударит по сербу, потому что ему нужна мотивация для борьбы именно с этими соперниками. Они продолжают спор за звание самого титулованного игрока на «Шлемах».
Прошедший US Open стал поворотным моментом в истории тенниса. Теперь начнётся доминирование молодого поколения. Новак может ещё побороться за 1-2 титула, но поражение в финале от Медведева на нём точно скажется. Даниил знал, что нужно было делать, поэтому всё давление оказалось на Новаке», — цитирует Вудбриджа Nine.
- 16 сентября 2021
-
10:33
-
10:19
-
09:38
-
09:21
-
08:23
-
08:15
-
00:55
- 15 сентября 2021
-
23:11
-
22:46
-
19:39
-
18:03
-
17:43
-
16:15
-
15:37
-
15:20
-
14:42
-
13:58
-
13:00
-
11:55
-
11:43
-
10:38
-
10:22
-
09:58
-
09:33
-
09:04
-
08:34
-
00:54
- 14 сентября 2021
-
22:36
-
22:30
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
19:56
-
19:33
-
18:26