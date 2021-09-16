«Поворотный момент в истории тенниса». Вудбридж — о победе Медведева на US Open — 2021

16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж оценил значимость победы россиянина Даниила Медведева на US Open — 2021. В финале уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Теперь всё изменится. Победа Медведева задаст новый тренд в мировом теннисе. Не думаю, что у Джоковича начнётся кризис, который не позволит бороться за новые титулы. Но ему точно будет сложнее. Мне также кажется, что если Надаль и Федерер завершат карьеру или станут играть меньше, это ударит по сербу, потому что ему нужна мотивация для борьбы именно с этими соперниками. Они продолжают спор за звание самого титулованного игрока на «Шлемах».

Прошедший US Open стал поворотным моментом в истории тенниса. Теперь начнётся доминирование молодого поколения. Новак может ещё побороться за 1-2 титула, но поражение в финале от Медведева на нём точно скажется. Даниил знал, что нужно было делать, поэтому всё давление оказалось на Новаке», — цитирует Вудбриджа Nine.