Эмма Радукану: после US Open на неделю хочу полностью отключиться от тенниса

Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как будет выглядеть для неё оставшаяся часть сезона.



«После Открытого чемпионата США я хотела бы посвятить неделю тому, чтобы полностью отключиться от тенниса, потому что это были чрезвычайно напряжённые, но полезные семь недель. Я очень усердно работала, чтобы закончить на таком высоком уровне на Открытом чемпионате США, нужна целая неделя отдыха. Я знаю, что приступлю к работе, вероятно, в начале следующей недели, чтобы снова вернуться к тренировкам. Пока я не уверена относительно своего расписания. Может быть, выступлю в Индиан-Уэллсе, я не знаю. Я обязательно вернусь в Лондон перед моим следующим турниром», — приводит слова Радукану WTA.

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