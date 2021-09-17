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Медведев: в теннисном мире не понимают, почему на Олимпиаде нет российского флага

Медведев: в теннисном мире не понимают, почему на Олимпиаде нет российского флага
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Российский теннисист Даниил Медведев признался, что многие иностранные спортсмены не понимают запрета на присутствие флага России на крупнейших международных соревнований из-за санкций ВАДА.

«В теннисе никогда не было ограничений на флаг и гимн. У нас индивидуальный вид спорта, мы живём в разных странах, нас тестируют примерно в 20 странах мира за год. То есть вопроса допинга и России здесь не существует. Даже иностранцы приезжают на Олимпиаду, узнают, что нет российского флага, и не понимают этого. В теннисном мире этого не понимают. Поэтому если бы на US Open не было российского флага, это был бы нонсенс. Рад, что на всех теннисных турнирах присутствует флаг России», — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

На минувшей неделе Даниил стал победителем Открытого чемпионата США.

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