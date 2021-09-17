Медведев: в теннисном мире не понимают, почему на Олимпиаде нет российского флага

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что многие иностранные спортсмены не понимают запрета на присутствие флага России на крупнейших международных соревнований из-за санкций ВАДА.
«В теннисе никогда не было ограничений на флаг и гимн. У нас индивидуальный вид спорта, мы живём в разных странах, нас тестируют примерно в 20 странах мира за год. То есть вопроса допинга и России здесь не существует. Даже иностранцы приезжают на Олимпиаду, узнают, что нет российского флага, и не понимают этого. В теннисном мире этого не понимают. Поэтому если бы на US Open не было российского флага, это был бы нонсенс. Рад, что на всех теннисных турнирах присутствует флаг России», — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
На минувшей неделе Даниил стал победителем Открытого чемпионата США.
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