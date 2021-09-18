Шамиль Тарпищев рассказал, когда Даниил Медведев сможет стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал вариант, при котором россиянин Даниил Медведев сможет сдвинуть серба Новака Джоковича с первой позиции в рейтинге ATP.
«В этом году он точно не станет первым, потому что три турнира «Большого шлема», которые выиграл Джокович в течение года, они по 2 тысячи очков каждый. Их компенсировать очень сложно. Как идёт подсчёт? Вот ещё будет итоговый турнир, думаю, туда двое наших попадут – это Медведев и Рублёв. Но Медведев в прошлом году выиграл этот турнир. Если он не выигрывает, то очки он теряет. А Джокович в том году вылетел в полуфинале, если он играет, то может ещё прибавить.
Поэтому реально, когда всё может перевернуться? Если, допустим, Джокович неудачно сыграет в Австралии, где он победил в этом году, условно, проиграет где-то в четвертьфинале, потеряет больше тысячи очков. А наш выиграет, добавит около тысячи. И вот сразу ситуация будет выравниваться, и уже можно будет говорить о первом месте. Но по стабильности игры Джокович на сегодня ещё сильнейший», — приводит слова Тарпищева КП.
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