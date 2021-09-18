Отец Циципаса: травма беспокоила Стефаноса на протяжении всей американской серии

Апостолос Циципас, отец и тренер третьей ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, прокомментировал отказ сына от участия в Кубке Дэвиса. Причиной снятия стала травма левой стопы.
«Это повреждение беспокоило его на протяжении всей американской серии – на US Open, в Торонто, Цинциннати – и на Олимпийских играх. Мы пытались решить эту проблему и сделали всё возможное, чтобы он смог сыграть на Кубке Дэвиса, но посчитали необходимым дать ему отдохнуть две недели после US Open.
Всё это время Стефанос восстанавливался и проходил реабилитацию. Сегодня он полчаса потренировался на корте. Он очень хорошо знает своё тело и сам решает, будет ли готов выступать в ближайшие пару дней», — приводит слова Циципаса-старшего tennisnews.gr со ссылкой на Cosmote TV.
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