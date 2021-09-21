Даниил Медведев опубликовал фото с голым торсом с отдыха в Майами

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото с отдыха в Майами (США).

«Отпуск завершён», — подписал фото Медведев.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В финале прошедшего Открытого чемпионата США Даниил победил первую ракетку мира, серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим US Open после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Даниил вошёл в состав сборной Европы на Кубок Лэйвера, который пройдёт в Бостоне с 24 по 26 сентября.