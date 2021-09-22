Отец Фернандес: в детстве Лейла представляла, что играет с Шараповой или с Сереной Уильямс

Хорхе Фернандес, отец финалистки US Open – 2021 Лейлы Фернандес, рассказал о том, как с детства приучал дочь к борьбе с лучшими.
«Когда я проводил с ней время, то ставил в пример то, что, играя в детстве в футбол, я представлял себя на чемпионате мира. В молодости очень важно иметь такого рода воображение. Поэтому, когда мы тренировались на корте, я говорил ей: «Представь, что ты играешь с Марией Шараповой или Сереной Уильямс».
Я даже посоветовал ей представить игру с Роджером Федерером. На самом деле, это была просто детская игра, мне совсем не хотелось подталкивать её к профессиональному спорту. А когда мы начали смотреть теннис по телевизору или на YouTube, она начала мечтать о матчах с лучшими в мире. И я сказал ей: «Да, да, конечно, у тебя всё получится». Так бы сказал любой другой отец. Но она отнеслась к этому серьёзно. Мне это нравилось, мне нравилось, что она это представляла, это было так красиво и невинно. Вот как это случилось. На самом деле, мы – не теннисная семья. Всё исходило от неё», — приводит слова Фернандеса Tennis Majors.
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