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Квитова опубликовала пост после победы над Потаповой

Квитова опубликовала пост после победы над Потаповой
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Чешская теннисистка Петра Квитова после победы над 20-летней россиянкой Анастасией Потаповой в своём «инстаграме» поблагодарила всех болельщиков на домашнем турнире в Остраве.

«Уфф! Спасибо вам всем за то, что помогли мне победить сегодня», — подписала Квитова фотографию с матча.

Подписчики отреагировали следующим образом.

«Было тяжело, но ты сражалась как львица», «Ты справилась с трудностями благодаря своей воле, сердцу и опыту», «Мы очень тебя поддерживаем и ценим, что ты приехала в Остраву и что мы видим тебя на корте».

Встреча второй сеяной чешки и российской теннисистки проходила в рамках второго круга турнира категории WTA-500, который проходит в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября. Матч закончился со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу Квитовой.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Петры Квитовой.

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