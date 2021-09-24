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Джон Макинрой: все игроки из команды мира голодны до победы и полны желания

Джон Макинрой: все игроки из команды мира голодны до победы и полны желания
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Капитан сборной мира на Кубке Лэйвера, американский теннисист Джон Макинрой ответил на вопрос, повезёт ли его команде на четвёртый раз розыгрыша трофея.

«Я очень на это надеюсь. Победа была так близка каждый год. Мы могли бы попробовать её на вкус. Знаю, что все мы голодны до побед и полны желания. У нас хорошее сочетание. У нас есть теннисисты, которые могут перевернуть ход игры, и это наш план. Кроме того, у нас есть некоторые игроки, которые не были здесь раньше, и я думаю, что это сочетание даёт нам хорошую энергию», — приводит слова Макинроя АТР.

Команду мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).

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