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Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Кубка Лэйвера

Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Кубка Лэйвера
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Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, представляющий сборную Европы на Кубке Лэйвера, рассказал, что его команда сосредоточится только на том, чтобы показать лучший теннис.

«Это наша конечная цель и план. Конечно, зрители на трибунах будут настроены не в нашу пользу. Но мы ожидаем этого. Мы будем бороться и постараемся проявить себя в нашей игре. В конце концов, наш теннис — это то, что имеет наибольшее значение», — приводит слова Циципаса АТР Tour.

Четвёртый по счёту Кубок Лэйвера — 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В пятницу, 24 сентября, в 20:00 по мск на корт стадиона «Ти-Ди Гарден» выйдут норвежец Каспер Рууд и американец Райлли Опелка. Итальянец Маттео Берреттини в 21:30 мск сыграет с 11-й ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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