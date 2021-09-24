Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Кубка Лэйвера

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, представляющий сборную Европы на Кубке Лэйвера, рассказал, что его команда сосредоточится только на том, чтобы показать лучший теннис.



«Это наша конечная цель и план. Конечно, зрители на трибунах будут настроены не в нашу пользу. Но мы ожидаем этого. Мы будем бороться и постараемся проявить себя в нашей игре. В конце концов, наш теннис — это то, что имеет наибольшее значение», — приводит слова Циципаса АТР Tour.

Четвёртый по счёту Кубок Лэйвера — 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В пятницу, 24 сентября, в 20:00 по мск на корт стадиона «Ти-Ди Гарден» выйдут норвежец Каспер Рууд и американец Райлли Опелка. Итальянец Маттео Берреттини в 21:30 мск сыграет с 11-й ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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