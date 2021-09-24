Роджер Федерер приехал на Кубок Лэйвера

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер приехал в Бостон (США), где стартует Кубок Лэйвера.
«Привет, Бостон», — подписал фото с трофеем в «сториз» своего «инстаграма» Федерер.
Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого Роджер Федерер принял участие, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.
В пятницу, 24 сентября, в 20:00 по мск на корт стадиона «Ти-Ди Гарден» выйдут норвежец Каспер Рууд и американец Райлли Опелка. Итальянец Маттео Берреттини в 21:30 мск сыграет с 11-й ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Фотографию можно посмотреть в "сториз" «инстаграма» Роджера Федерера.
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