«Я не очень хорош в парном разряде». Медведев — о предстоящих матчах на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о своей цели на Кубке Лэйвера – 2021, который пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

Даниил вошёл в команду Европы, где также сыграют грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублёв, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

«Я очень рад представлять команду Европы. Это мой первый опыт здесь, поэтому я не знаю, чего ожидать. Я знаю формат, просто хочу принести как можно больше очков моей команде в одиночном разряде, потому что не думаю, что я сыграю в парных матчах. В этом я не очень хорош.

Я хочу посмотреть, каково это смотреть матч на скамейке. Так что с нетерпением жду своей первой игры и первого матча Каспера Рууда. Хочется почувствовать энергию стадиона», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.