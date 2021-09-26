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Медведев обыграл Шаповалова на Кубке Лэйвера

Медведев обыграл Шаповалова на Кубке Лэйвера
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Российский теннисист Даниил Медведев победил канадца Дениса Шаповалова на коммерческом командном турнире Кубок Лэйвера со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время россиянин сделал 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 2 двойные ошибки.

Для Медведева это первый матч после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021.

На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и мира. За Европу играют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кириос.

Ранее Рублёв обыграл Шварцмана на Кубке Лэйвера.

Кубок Лэйвера. Финал
26 сентября 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии
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