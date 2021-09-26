Медведев обыграл Шаповалова на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев победил канадца Дениса Шаповалова на коммерческом командном турнире Кубок Лэйвера со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время россиянин сделал 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 2 двойные ошибки.

Для Медведева это первый матч после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021.

На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и мира. За Европу играют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кириос.

Ранее Рублёв обыграл Шварцмана на Кубке Лэйвера.