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Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября. Сообщается, что сербский теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США 2021 года, где он в финальном матче проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).

«Мастерс» в Индиан-Уэллс станет седьмым в этом сезоне. Джокович выступил только на двух — в Монте-Карло (Монако) и Риме (Италия).

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре.

Напомним, в этом сезоне Новак Джокович выиграл 3 из 4 турниров «Большого шлема»: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдон.

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