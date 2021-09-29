Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября. Сообщается, что сербский теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США 2021 года, где он в финальном матче проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).
«Мастерс» в Индиан-Уэллс станет седьмым в этом сезоне. Джокович выступил только на двух — в Монте-Карло (Монако) и Риме (Италия).
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре.
Напомним, в этом сезоне Новак Джокович выиграл 3 из 4 турниров «Большого шлема»: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдон.
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