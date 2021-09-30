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Ришар Гаске: «челленджеры» важны для меня, чтобы подняться в рейтинге

Ришар Гаске: «челленджеры» важны для меня, чтобы подняться в рейтинге
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Французский теннисист Ришар Гаске объяснил, почему он выступает на «челленджерах».

«Когда я был в десятке или двадцатке, я играл в Азии, в Шанхае. Сейчас я 80-й в мире, поэтому играю «челленджеры». Это важные турниры для меня, чтобы попытаться вернуться, подняться в рейтинге.

Я играл в Ренне, было сложно — там выступали хорошие игроки. Это непростые турниры, особенно в Орлеане, где сетка очень сильная из-за отсутствия турниров в Азии. Я сделаю всё, что в моих силах. В любом случае, я рад приехать. Играть во Франции всегда приятно.

Для меня невероятно продолжать играть в таком возрасте. Я никогда не думал, что буду играть в 36 лет, особенно потому, что я начал очень рано, в 16 лет. Теннис — сложный вид спорта, который требует большой дисциплины. Чтобы выигрывать матчи, нужно быть в хорошей форме. Это то, что я стараюсь делать каждый день на тренировках. Тогда соревнования только в радость», — приводит слова Гаске Tennis.com.

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