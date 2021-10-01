Андрей Рублёв: Кубок Кремля ассоциируется с детством

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв, который будет защищать титул чемпиона ВТБ Кубок Кремля, рассказал, как изменился за 2 года и с чем у него ассоциируется данный турнир.

«На самом деле трудно сказать. Понятное дело, что приобрёл опыт, плюс поиграл уже прям на высоком уровне все основные турниры – полностью без остановок. И физически прибавил. Во всём вырос понемногу на самом деле.

Московский турнир у меня ассоциируется, во-первых, с домашней публикой, по которой очень скучаешь и из-за которой хочется приезжать и играть. С домом, где так редко бываешь, и Кубок Кремля – очередная возможность побыть дома. С детством, всегда проводил время на турнире, наблюдая за игрой Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Михаила Южного, Николая Давыденко, Дмитрия Турсунова, за всем нашим прошлым поколением, как мужским, так и женским», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

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