124-я ракетка мира Руне: мечтаю стать лучшим в мире, таким как Рафа, Роджер и Новак
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Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне рассказал о своих кумирах из «Большой тройки».
«Я мечтаю не попасть в топ-20, а стать лучшим игроком в мире, таким как Рафа, Роджер и Новак, выиграть много турниров «Большого шлема» и показать себя как можно лучше.
Думаю, что у меня большой потенциал, у меня есть отличная команда, которая мне помогает, которой я доверяю, и полагаю, что это одна из самых важных вещей. Это долгий путь, но я готов пройти его», — цитирует Руне We Love Tennis.
Отметим, что 124-я ракетка мира Руне на Открытом чемпионате США встречался с сербом Новаком Джоковичем в первом круге. Руне проиграл со счётом 1:3 (1:6, 7:6, 2:6, 1:6).
Хольгер Витус Нёсков Руне выступит на турнире в Индиан-Уэллсе, который начнётся 7 октября.
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