Златан Ибрагимович: Новак Джокович — он как я

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче. По словам Ибрагимовича, Джокович напоминает ему его самого.
«Во-первых, он мыслит по-балкански. Когда ты «взрываешься», всё идёт хорошо. Когда ты зол, ты выкладываешься на все сто, становишься более сосредоточенным, внимательным.
Когда Ноле играет и начинает злиться, он выдаёт максимум. И у меня так. Он совершенный спортсмен. С опытом человек растёт ментально. Ноле — он как я», — приводит слова Златана Milan News 24.
Ранее Джокович решил пропустить «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября. Теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США 2021 года, где в финальном матче он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6). Снятие Джоковича с турнира означает, что это будет первый Индиан-Уэллс с 2000 года, сыгранный без всех игроков «Большой тройки».
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