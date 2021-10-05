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Финский теннисист, тренировавшийся с Надалем, объяснил, в чём тот превосходит Джоковича

Финский теннисист, тренировавшийся с Надалем, объяснил, в чём тот превосходит Джоковича
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори, который дважды проводил тренировочные матчи с испанцем Рафаэлем Надалем на Мальорке, рассказал, в чём тот превосходит серба Новака Джоковича. По словам Руусувуори, Надаль интенсивнее Джоковича работает на тренировках.

«В первый раз я больше нервничал. Он с первого же удара стал изо всей силы лупить по мячу. Я бы сказал, что нет никого, с кем можно было бы получить подобный опыт.

Он иначе подходит к тренировкам и, конечно, иначе играет. Скажем, Новак очень хорош, он чище бьёт по мячу. Но его темп на тренировках не столь высок. Это что-то совершенно особое», — приводит слова финна Tennis World USA.

У Надаля и Джоковича по 20 титулов на турнирах «Большого шлема», столько же у швейцарца Роджера Федерера.

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