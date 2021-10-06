«Был в шоке от Джоковича». Артём Дзюба оценил победу Даниила Медведева на US Open

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США 2021 года. В финале US Open — 2021 соперником Медведева был 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович. Россиянин победил серба со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Мы переписываемся и поддерживаем связь с Даней Медведевым, играли в FIFA, поздравил его с победой над Джоковичем на US Open. Был в шоке от Новака, как его зажало, но это не умаляет заслуг Дани в том, что именно он справился и не вернул его в игру. Это было потрясающе, сыграл всё своё очень точно.

Я всегда рад, когда наш соотечественник так высоко поднимается. Я за него очень болею, как и за Карена Хачанова», — рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».