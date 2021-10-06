«Был в шоке от Джоковича». Артём Дзюба оценил победу Даниила Медведева на US Open

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США 2021 года. В финале US Open — 2021 соперником Медведева был 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович. Россиянин победил серба со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Мы переписываемся и поддерживаем связь с Даней Медведевым, играли в FIFA, поздравил его с победой над Джоковичем на US Open. Был в шоке от Новака, как его зажало, но это не умаляет заслуг Дани в том, что именно он справился и не вернул его в игру. Это было потрясающе, сыграл всё своё очень точно.
Я всегда рад, когда наш соотечественник так высоко поднимается. Я за него очень болею, как и за Карена Хачанова», — рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
- 6 октября 2021
-
09:29
-
09:15
-
08:55
-
08:02
-
03:37
-
03:10
-
01:15
-
00:57
-
00:41
-
00:36
-
00:19
- 5 октября 2021
-
23:05
-
22:53
-
22:43
-
21:38
-
21:13
-
20:28
-
18:40
-
17:32
-
16:35
-
15:29
-
15:04
-
14:26
-
14:13
-
11:17
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:17
-
00:55
-
00:26
-
00:13
-
00:00