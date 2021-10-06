17-летняя Кори Гауфф: совет Радукану? Это я должна спросить у неё совета

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф ответила на вопрос, какой совет она могла бы дать 18-летней представительнице Великобритании Эмме Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года. Лучший результат Гауфф на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.

«Совет Эмме? Не думаю, что ей это нужно. У неё уже есть титул на турнире «Большого шлема», а у меня нет! Так что это я должна просить у неё совета.

Лучшее, что я могу сказать, — да и я уверена, что она уже слышала это, — проводить время вдали от телефона. Ретвиты, подписки — всё это захватывает, но в то же время ошеломляет. По крайней мере, у меня было так», — приводит слова Кори Гауфф издание Tennis Head.