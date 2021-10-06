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Тони Надаль: убеждён, если бы не травмы, Хуан-Мартин дель Потро выиграл бы ещё один ТБШ

Тони Надаль: убеждён, если бы не травмы, Хуан-Мартин дель Потро выиграл бы ещё один ТБШ
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о нереализованных амбициях чемпиона US Open — 2009 33-летнего аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

«Я убеждён, что, если бы не травмы, дель Потро выиграл бы ещё один турнир «Большого шлема». Он был великим игроком, стоял на одном уровне с лучшими. Он был способен победить Джоковича, обыграть Надаля и одолеть Федерера. Однако он стал тем, у кого было больше всех проблем со здоровьем», — приводит слова Надаля Marca.

Отметим, что Хуан-Мартин не играл с 2019 года, он продолжает проходить реабилитацию после операции на коленном суставе. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.

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