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Маррей предположил, что помогло Радукану достичь успеха в текущем сезоне

Маррей предположил, что помогло Радукану достичь успеха в текущем сезоне
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей поделился мнением о том, как Эмма Радукану смогла достичь успеха в текущем сезоне и вытеснила своих молодых коллег в туре.

«Я думаю, что то, что часто отличает спортсменов высокого уровня от игроков уровня чуть ниже, — это способность быстро учиться и обрабатывать информацию. Не все могут это делать, но лучшие игроки и действительно элитные спортсмены способны на это. Я, очевидно, не проводил с Эммой много времени на теннисном корте, так что я не знаю многого о ней, но меня бы не удивило, если бы она очень быстро осознала все нужные для игры вещи.

Очевидно, что последние 18 месяцев перед Уимблдоном и сезоном на травяном корте она не очень много соревновалась, что, возможно, в некотором роде позволило ей внести технические изменения в свою игру и развить эту сторону. Но обычно в этом возрасте 17-18-летние спортсмены часто соревнуются. Они выступают в юниорском туре, а затем начинают участвовать в некоторых турнирах для взрослых теннисистов. Этот период дал ей возможность исправить некоторые небольшие технические проблемы в игре. Она, похоже, улучшила свою подачу и удар справа.

Так что да, меня бы не удивило, если бы она оказалась очень стремительной, быстрой ученицей. Она, очевидно, очень умная девушка. Я не знаю, что ещё сказать по этому поводу, потому что я провёл с ней немного времени на корте. Просто меня бы не удивило, если бы это было так», — приводит слова Маррея Daily Express.

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