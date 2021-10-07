Опелка — о разрыве в уровне между Европой и США: русские пришли, чтобы доминировать

20-я ракетка мира американец Райлли Опелка высказался о разнице в уровне между европейскими и американскими теннисистами.

«Смогут ли американские мужчины в скором времени подняться в топ? Нет. Нет, не думаю, что мы сможем.

Русские. Русские – они пришли, чтобы остаться и доминировать какое-то время.

Почему такое неравенство? У нас очень немного игроков. Выбор гораздо меньше. В Европе есть футбол, либо теннис. В США – американский футбол, или бейсбол, или баскетбол. Футбол в США больше развит, чем теннис, лакросс тоже. Лучшие спортсмены в мире – американцы. Но они просто играют в других видах спорта.

Я бы хотел играть в баскетбол. Мне кажется, я отличный спортсмен, хорошо двигаюсь для семи футов. Если бы я был средним баскетболистом из топ-20 НБА, я бы зарабатывал 28 миллионов долларов в год. Вместо этого я постоянно тренируюсь, путешествую по миру и зарабатываю в разы меньше. Я мог бы сидеть дома и получать деньги с контракта 12 лет. Если ты восьмой по значимости игрок в «Чикаго Буллс», ты зарабатываешь больше, чем восьмая ракетка мира», — цитирует Опелку Inside Tennis.