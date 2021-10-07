Энди Маррей: мне не нужно оправдываться за уайлд-кард на турниры

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», представитель Великобритании Энди Маррей рассказал, что не считает нужным оправдываться за уайлд-карды, по которым он выступает на турнирах. Последние уайлд-карды Маррея были на турнир в Сан-Диего (США), в Индиан-Уэллсе (США) и на соревнования в Антверпене (Бельгия).

«Конечно, я предпочел бы попадать туда с полным на то правом. Но ещё я могу возразить, что в те три года, когда был травмирован, я по праву должен был участвовать во всех этих турнирах.

Думаю, после всего, через что я прошёл за последние 3-4 года и чего достиг до этого, мне не нужно оправдываться, почему я должен получить уайлд-кард.

Само собой, решения принимают турниры, а не я. Я очень благодарен, что мне дали возможность снова сыграть в Индиан-Уэллсе и на других турнирах. Чувствую ли я себя виноватым? Нет, не чувствую», — цитирует Маррея The Independent.