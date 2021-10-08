Капитан женской сборной Австралии прокомментировала снятие Барти с Кубка Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной Австралии на Кубке Билли Джин Кинг Алисия Молик прокомментировала решение первой ракетки мира Эшли Барти и Саманты Стосур отказаться от участия в турнире.



«Мы знаем, как сильно Эш и Сэм любят представлять Австралию, но после длинного года в туре, когда всё ещё действуют ограничения и карантин, они, по понятным причинам, решили не участвовать в соревнованиях. Они обе желают команде всего наилучшего и будут поддерживать издалека», — приводит слова Молик The Sydney Morning Herald.

За команду Австралии на турнире выступят Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сэндерс, Эллен Перес и Оливия Гадеки. Соперниками Австралии на групповом этапе будут национальные команды Беларуси и Бельгии (группа В). В группе А сыграют Россия, Франция и Канада, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария. Турнир пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября.

Турнирную сетку можно посмотреть на «Чемпионате».

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