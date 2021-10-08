Опелка: всем плевать на микст на ТБШ. Этот разряд никто не смотрит и не ждёт

Американский теннисист Райлли Опелка высказал своё мнение о проведении турниров «Большого шлема» в смешанном разряде.



Один журналист сказал: «В 2020 году на «Ролан Гаррос» нет микста. Он делает «Шлем» «Шлемом». Серьёзно? Это что, шутка? Вообще не должно быть микста, нужно полностью от него избавиться. На него никто не ходит. Всем на него плевать, его никто не смотрит и не ждёт. Просто избавьтесь от него и направьте все эти деньги на женские и мужские квалификации.



Позаботьтесь о людях, которые могут продавать билеты. Меня это просто шокирует. Наши медиа просто ужасны, в том числе и такими вопросами про микст они тормозят наш спорт", — цитирует Опелку Inside Tennis.

Ранее Райлли назвал теннисные СМИ «худшими медиа среди всех видов спорта».