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19-летняя финалистка US Open Фернандес прокомментировала дебютную победу в Индиан-Уэллс

19-летняя финалистка US Open Фернандес прокомментировала дебютную победу в Индиан-Уэллс
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19-летняя финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес поделилась эмоциями после своей дебютной победы на соревнованиях в Индиан-Уэллс (США). В двух сетах юная канадка обыграла Ализе Корне из Франции — 6:2, 6:3.

«Ализе — очень сильный соперник, поэтому такой результат вселяет в меня уверенность. Я часто наблюдала за её игрой и знаю, что она борется за каждое очко. Несколько раз мы даже тренировались вместе, и те тренировочные матчи были очень тяжёлыми для меня. Понимала, что и сегодня будет очень непросто.

Рада, что удалось одержать победу — она придаст мне уверенности на старте такого важного турнира. Стараюсь двигаться только вперёд», — цитирует Фернандес официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Лейлы станет представительница России Анастасия Павлюченкова.

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