Эль-Айнауи: Надаль — невероятен в самообладании, Федерер — идеал красоты тенниса

Бывший марокканский теннисист Юнес Эль-Айнауи высказался о «Большой тройке». Он вспомнил времена, когда обыгрывал испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

Отметим, что бывшая 14-я ракетка мира сейчас работает тренером в академии Новака Джоковича в Белграде (Сербия).

«Я играл против Федерера и Надаля, когда они оба были относительно молоды. И я победил их обоих. Я даже обыгрывал Надаля на Открытом чемпионате США. Считаю каждого из «Большой тройки» лучшим, даже несмотря на то что никогда не играл против Новака.

Когда мы говорим о самообладании, Надаль — совершенно невероятен. Он никогда не показывает своего разочарования, только мотивацию. Когда дело доходит до красоты тенниса с плавными движениями, то Федерер — это идеал», — приводит слова Эль-Айнауи Tennis World USA.