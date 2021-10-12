Эль-Айнауи: Надаль — невероятен в самообладании, Федерер — идеал красоты тенниса

Бывший марокканский теннисист Юнес Эль-Айнауи высказался о «Большой тройке». Он вспомнил времена, когда обыгрывал испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
Отметим, что бывшая 14-я ракетка мира сейчас работает тренером в академии Новака Джоковича в Белграде (Сербия).
«Я играл против Федерера и Надаля, когда они оба были относительно молоды. И я победил их обоих. Я даже обыгрывал Надаля на Открытом чемпионате США. Считаю каждого из «Большой тройки» лучшим, даже несмотря на то что никогда не играл против Новака.
Когда мы говорим о самообладании, Надаль — совершенно невероятен. Он никогда не показывает своего разочарования, только мотивацию. Когда дело доходит до красоты тенниса с плавными движениями, то Федерер — это идеал», — приводит слова Эль-Айнауи Tennis World USA.
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