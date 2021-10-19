Новак Джокович ответил, планирует ли участвовать в Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, планирует ли участие в Australian Open. Ранее премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс намекнул, что Джоковича не пустят на Australian Open, если тот не пожелает вакцинироваться от коронавируса. Предполагается, что на настоящий момент Джокович не делал прививку от коронавируса.

«Я не знаю, полечу ли в Австралию. В настоящее время ситуация складывается не лучшим образом. Пока я не понимаю, какой у меня будет график. Слишком много предположений. Конечно, я хочу поехать. Australian Open – мой самый успешный турнир «Большого шлема», я хочу в нём участвовать, я люблю этот вид спорта, у меня есть мотивация», — приводит слова Джоковича Blic Online.