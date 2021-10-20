Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лукашенко объяснил, почему Соболенко легко перенесла заболевание коронавирусом

Лукашенко объяснил, почему Соболенко легко перенесла заболевание коронавирусом
Комментарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, почему вторая ракетка мира Арина Соболенко легко перенесла заболевание коронавирусом.

Ранее Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля», обыграв австралийку Айлу Томлянович 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.

«Соболенко Арина. Она заковидела ну, наверное, полторы недели назад. Думаю, понаблюдаю, у неё же итоговый турнир, думаю, как же она будет выступать. Она сегодня уже поехала на Кубок Кремля в Москву. Завтра, по-моему, у неё будет матч. Почему она так легко, без больницы перенесла это? Потому что у неё лёгкие как кузнечные меха работают. Потому, что она всё время в напряжении. У неё в тонусе лёгкие», — приводит слова Лукашенко сайт «Столичного телевидения».

Новость по теме
«Состояние нестояния». Арина Соболенко – о том, как переносит коронавирус
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021