Лукашенко объяснил, почему Соболенко легко перенесла заболевание коронавирусом
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, почему вторая ракетка мира Арина Соболенко легко перенесла заболевание коронавирусом.
Ранее Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля», обыграв австралийку Айлу Томлянович 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.
«Соболенко Арина. Она заковидела ну, наверное, полторы недели назад. Думаю, понаблюдаю, у неё же итоговый турнир, думаю, как же она будет выступать. Она сегодня уже поехала на Кубок Кремля в Москву. Завтра, по-моему, у неё будет матч. Почему она так легко, без больницы перенесла это? Потому что у неё лёгкие как кузнечные меха работают. Потому, что она всё время в напряжении. У неё в тонусе лёгкие», — приводит слова Лукашенко сайт «Столичного телевидения».
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