Рублёв: в паре играл один Хачанов, боролся, пытался. Я полностью был опустошён

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему дважды за день проиграл на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Сначала в одиночном разряде Рублёв уступил французу Адриану Маннарино, а затем вместе с Кареном Хачановым завершил выступление и в парном разряде.

«Был сложный перелёт, акклиматизация. Но это никак не влияет на сегодняшний результат. Это больше мелочи. У меня всё равно были все шансы выигрывать. Должен был выигрывать. Так сложилось сегодня. Я старался, боролся до конца. Где-то помешали эмоции, где-то Маннарино очень хорошо сыграл. Из-за этого такой результат.

Удивил ли соперник? Нет. Я знаю, как он играет и может играть. Он сыграл так, как должен был.

Сказался ли проигрыш в одиночке на игру в паре? Да, полностью. Не смог сыграть пару вообще никак. Играл один Карен, боролся, пытался. Я полностью был опустошён, без эмоций, ещё больше подавлен, в каких-то плохих мыслях. Получилось так, что я тянул всё вниз, а Карен вытаскивал», — приводит слова Рублёва пресс-служба Кубка Кремля.

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