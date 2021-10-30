Жабер пошутила о Контавейт, которая может отобрать её место на Итоговом турнире WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер выложила шутливый пост об эстонке Анетт Контавейт. Вчера, 29 октября, Контавейт вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке. Если она завоюет титул на этих соревнованиях, то лишит Жабер места на итоговом турнире WTA.

Публикация доступна в официальном «твиттере» Онс Жабер.

«Кажется, мне придётся отдать Анетт платье для церемонии открытия Итогового чемпионата. Она слишком занята, так как постоянно выигрывает», – написала Жабер у себя в «твиттере».

Напомним, в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) Контавейт встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая в четвертьфинальной встрече оказалась сильнее украинки Леси Цуренко (6:2, 3:6, 6:3). Для Контавейт победа в предстоящей игре может стать девятой подряд. Последнее поражение она потерпела в четвертьфинале Индиан-Уэллса как раз от Жабер.