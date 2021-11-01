Жабер — о том, что Контавейт обошла её в Чемпионской гонке: с меня платье
Поделиться
Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала тот факт, что благодаря победе на соревнованиях в Клуж-Напоке эстонка Анетт Контавейт обошла её в Чемпионской гонке WTA и стала последней участницей Итогового турнира в Гвадалахаре.
«Анетт, поздравляю! Ты заслужила место на турнире, с меня платье. Поеду на Итоговый запасной — там и увидимся.
Твои извинения во время церемонии награждения? Я их принимаю», — написала Жабер на своей странице в «Твиттере».
«Тем временем у меня в голове», — подписала Жабер фотографию, опубликованную в её «твиттере».
Обыграв Симону Халеп в финала Клуж-Напоки, Контавейт завоевала пятый титул в карьере, четвёртый в сезоне-2021. Неделю назад эстонка стала победительницей Кубка Кремля.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
16:56
-
16:28
-
15:32
-
15:04
-
14:57
-
14:47
-
14:16
-
13:09
-
12:43
-
11:54
-
10:32
-
10:28
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:08
-
08:35
-
08:28
-
08:22
-
00:48
-
00:30
- 31 октября 2021
-
23:00
-
21:47
-
21:24
-
20:02
-
19:34
-
19:19
-
18:05
-
17:13
-
16:39
-
16:31
-
16:08
-
15:41
-
14:41
-
14:10
Партнерский контент