Жабер — о том, что Контавейт обошла её в Чемпионской гонке: с меня платье

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала тот факт, что благодаря победе на соревнованиях в Клуж-Напоке эстонка Анетт Контавейт обошла её в Чемпионской гонке WTA и стала последней участницей Итогового турнира в Гвадалахаре.



«Анетт, поздравляю! Ты заслужила место на турнире, с меня платье. Поеду на Итоговый запасной — там и увидимся.



Твои извинения во время церемонии награждения? Я их принимаю», — написала Жабер на своей странице в «Твиттере».

«Тем временем у меня в голове», — подписала Жабер фотографию, опубликованную в её «твиттере».

Обыграв Симону Халеп в финала Клуж-Напоки, Контавейт завоевала пятый титул в карьере, четвёртый в сезоне-2021. Неделю назад эстонка стала победительницей Кубка Кремля.