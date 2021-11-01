Джокович и Краинович одержали победу на старте «Мастерса» в Париже в парном разряде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) в парном разряде. Джокович выступил в тандеме с соотечественником Филипом Краиновичем.
В матче 1/16 финала Джокович и Краинович (WC) в борьбе обыграли Алекса де Минора и Люка Сэвилла из Австралии. Встреча продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, [10:7] в пользу сербов. Джокович и Краинович 4 раза подали навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету австралийского тандема — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
В следующем раунде Джокович и Краинович сыграют с шестыми сеяными Джоном Пирсом (Австралия) и Филипом Полашеком (Словакия).
Отметим, что Джокович принял решение сыграть в Париже ещё и парном разряде для подготовки к финальной стадии Кубка Дэвиса.
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