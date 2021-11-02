Беккер — о новом поколении игроков: не думаю, что всё так трагично, как сказал Надаль

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал слова 20-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля о новом поколении в теннисе.
«Думаю, теннис развивается в неправильном направлении. Подача — это тот удар, который больше всего выиграл от технологических инноваций. Если решение не будет найдено в ближайшее время, есть риск, что теннис станет заложником этого одиночного удара. Думаю, что в ближайшие 10 лет ситуация ухудшится», — заявил Надаль ранее.
«Не думаю, что всё так трагично, как сказал Надаль. Мне нравятся молодые игроки, они все разные теннисисты, поэтому я не понимаю аргумента Рафаэля об однообразии. Я, наоборот, вижу разнообразие – будь то Циципас, Медведев, Зверев, Синнер или Алькарас», — приводит слова Беккера First Sportz.
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