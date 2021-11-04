Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кордой на турнире в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Ивашком во втором круге турнира в Париже и поделился ожиданиями от предстоящего матча с американцем Себастьяном Кордой.

«В последний раз, когда мы играли, он победил меня в Кубке Дэвиса. Я знаю его со времен Фьючерсов и знал, что он отличный игрок на подъеме, поэтому я знал, что это будет нелегко. В начале матча мой уровень был хорошим, но в середине матча были некоторые вещи, которые я мог бы сделать лучше. Самое главное — это победа. Матч с Кордой? Всегда интересно играть с кем-то в первый раз. Мы даже никогда не тренировались вместе. Он только что одержал отличную победу над Марином Чиличем, поэтому я очень рад сыграть с ним завтра», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является Медведев. В финальном матче турнира россиянин обыграл немца Александра Зверева.