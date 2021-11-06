Беккер предрёк Звереву первое место в рейтинге ATP в преддверии матча с Медведевым

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о прогрессе соотечественника Александра Зверева в текущем сезоне. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом Токио, выиграл два «Мастерса» и два турнира ATP-500, а также сыграл в двух полуфиналах на турнирах «Большого шлема».

На текущем «Мастерсе» в Париже (Франция) Зверев дошёл до полуфинала, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Саша достиг мирового уровня. Но это ещё не всё, Зверев должен занять лучшую для себя позицию к концу года, и, если победит в Мельбурне, может стать номером один в мире. Он должен набирать как можно больше очков и выиграть как можно больше турниров, чтобы быть на вершине к началу сезона–2022», — приводит слова Беккера Eurosport.de.