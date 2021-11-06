Беккер предрёк Звереву первое место в рейтинге ATP в преддверии матча с Медведевым

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о прогрессе соотечественника Александра Зверева в текущем сезоне. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом Токио, выиграл два «Мастерса» и два турнира ATP-500, а также сыграл в двух полуфиналах на турнирах «Большого шлема».
На текущем «Мастерсе» в Париже (Франция) Зверев дошёл до полуфинала, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
«Саша достиг мирового уровня. Но это ещё не всё, Зверев должен занять лучшую для себя позицию к концу года, и, если победит в Мельбурне, может стать номером один в мире. Он должен набирать как можно больше очков и выиграть как можно больше турниров, чтобы быть на вершине к началу сезона–2022», — приводит слова Беккера Eurosport.de.
- 6 ноября 2021
-
12:30
-
11:42
-
11:04
-
10:05
-
09:37
-
04:09
-
03:16
-
01:38
-
01:33
-
00:59
-
00:05
- 5 ноября 2021
-
23:48
-
23:29
-
22:47
-
21:31
-
20:40
-
20:00
-
19:44
-
19:09
-
18:06
-
17:48
-
17:34
-
14:43
-
14:33
-
12:54
-
12:48
-
12:25
-
11:38
-
10:36
-
09:21
-
09:07
-
07:55
-
07:12
-
06:21
-
05:24