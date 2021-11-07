Тарпищев высказался о критике поздней замены Павлюченковой в финале Кубка Билли Джин Кинг

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на претензии сборной Швейцарии в адрес команды России из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову за 15 минут до начала первого матча — Дарьи Касаткиной и Хиль Белен Тайхман. Самсонова стала соперницей Белинды Бенчич в финале Кубка Билли Джин Кинг.

«Я капитан Кубка Дэвиса с 1974 года. Регламент соревнований остался такой же: возможность замены пары за 10 минут до матча. Всё в соответствии с регламентом, который утверждён Международной федерацией тенниса. Он действует уже больше 30-40 лет. Грех жаловаться на то, что они этого не знали. Просто глупость. Наверное, злость от собственного поражения. Больше за этим ничего не стоит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.