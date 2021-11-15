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Крейчикова — о вылете с одиночного Итогового турнира: теперь хочу завоевать титул в паре

Крейчикова — о вылете с одиночного Итогового турнира: теперь хочу завоевать титул в паре
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала вылет с одиночного Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В трёх матчах она потерпела три поражения, сумев в сумме выиграть всего два сета.

«В матче с Плишковой я показала неплохую игру, но всё равно уступила. Такое случается. К счастью, турнир для меня не заканчивается, ведь я играю здесь и в парном разряде. Хочу приложить максимум усилий и завоевать трофей. Теперь это моя цель», — цитирует Крейчикову официальный сайт WTA.

На парном Итоговом Барбора выступает в дуэте с Катержиной Синяковой. В двух матчах группового этапа они одержали две уверенные победы.

Напомним, Крейчикова, являющаяся третьей ракеткой в одиночном разряде, также занимает третью строчку и парного рейтинга WTA.

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